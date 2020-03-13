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Kocaeli'de alev alan 3 araç kullanılamaz hale geldi

Darıca'da gece saatlerinde çıkan yangında alev alev yanan 3 araç kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Darıca Pirireis Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Gece saat 04.30 sıralarında bir sitenin otoparkında bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer araçlara da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesiyle birlikte araçlarda meydana gelen maddi hasar havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı. Yangında alev alan bir araç tamamen küle dönerken, diğer araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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