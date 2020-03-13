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"En büyük sorunumuz kontrolsüzce açılan ulusal marketler"

Körfez 2002 Market’in Sahibi Kenan Esmek, “En büyük sorunumuz mahalle aralarına kadar kontrolsüzce açılan ulusal marketler zincirleri” dedi

Cihan Baylan
Cihan Baylan Tüm Haberleri
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“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Kozluk Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi No:3 adresinde hizmet veren Körfez 2002 Büfe’nin Sahibi Kenan Esmek. 61 yaşındaki esnaf Esmek, Kocaeli’de basının güçlü olduğunu belirtirken orta yaş ve üzeri vatandaşların gazete okuduğunu ifade etti. Esmek, kendi işlerini de kontrolsüzce açılan ulusal marketler zincirlerinin etkilediğini söyledi.

“YENİ NESİL GAZETE OKUMUYOR”

Gazetemizi özellikle takip ettiğini ifade eden Esmek, “Habercilik anlayışını ve olayları farklı yorumlamanızı beğeniyorum. Gazeteleri orta yaş ve üzeri diyebileceğimiz vatandaşlar okuyor, yeni nesil okumuyor. Ancak Kocaeli’de yerel basının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Gazete bayiliği bize müşteri olarak katkı sağlıyor. Gazete satışının düşüşü müşterilerimizin de azalmasına neden oluyor” dedi.

“KONTROLSÜZCE AÇILAN ULUSAL MARKETLER”

Devamında sorunlarını anlatan Esmek, “Küçük esnaf olarak en büyük sorunumuz mahalle aralarına kadar kontrolsüzce açılan ulusal marketler zincirleri. Bu konuda yetkililerden bir düzenleme yapmalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Muhabir Cihan Baylan

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