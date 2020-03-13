Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretimindeki yüzde 7.9’luk büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Son 5 aydır sanayi üretiminin kesintisiz büyüyor olmasını olumlu değerlendiriyoruz.Sanayi üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 7.9 arttı. Bu tabi önemli bir artış. Ancak ekonomimizin duraksadığı bir döneme kıyasladığımızdan dolayıbaz etkisinin de olduğunu biliyoruz. Aylık bazda baktığımızda ise sanayi üretiminde binde 2 ile sınırlı bir gerileme oldu” dedi.

“ENERJİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 2.1 ARTIŞ”

Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ocak ayında ara malı imalatında aylık yüzde 1.2, yıllık yüzde 10.4 artış, enerji üretiminde aylık yüzde 2.1, yıllık yüzde 5.7 artış oldu. Sermaye malı üretiminde aylık yüzde 5.7 gerilemeolurken, yıllık yüzde 3.5 artış oldu. Benzer şekilde imalat sanayinde de aylık yüzde 0.3’lük gerileme olurken, yıllık yüzde 8.2 artış olduğun görüyoruz” şeklinde konuştu.