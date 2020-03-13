THBB: İnşaat sektörü, şubatta kısmen iyileşti

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2020 Şubat Ayı Raporu’nu açıkladı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla geride bıraktığımız şubat ayında sektör bütün göstergelerde daha iyi görünmekle birlikte sektörün performansının gözle görülür bir yükseliş göstermediği belirtildi.

“SEKTÖRE GÜVEN İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL”

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 Şubat Ayı Raporu’nu açıkladı. Açıklamasında Işık, “Son iki aydır faaliyetteki yavaşlama şubat ayı itibarıyla geride bırakılmış görünmektedir. Güven Endeksi yükselmekle birlikte eşik değerin altındadır. 2020 yılında Beklenti Endeksi 20 aydan sonra ilk defa eşik değerin üstüne çıkmış, şubatta da bu durum devam etmiştir. Sektörün güveni hâlâ istenilen düzeyde görünmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

“ENFLASYON DÜŞMEYECEK GİBİ”

Koronavirüsü nedeniyle bütün ülkelerin ekonomilerinin olumsuz etkilenmeye başladığını ifade eden Yavuz Işık, “Bu etkilerin ortaya çıkaracağı ekonomik hasarın boyutları önümüzdeki dönemde ortaya çıkacaktır. Türkiye’nin bu süreçte, koronavirüsü ve diğer jeopolitik risklerin yaratacağı ekonomik etkileri azaltmak için faiz politikası başta olmak üzere ekonomik tedbirler alması beklenmektedir. Tüm bu süreçler değerlendirildiğinde, şubat ayı itibarıyla %12’nin üstünde devam eden enflasyon bu yıl aşağı gitmeyecek gibi görünmektedir” dedi.