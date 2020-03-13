İzmit Belediyesi kütüphaneci alımı sınavı yapıldı

İzmit Belediyesi liyakat usulüne göre personel alımlarına devam ediyor. İlk olarak Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosu için yapılan sınavın ardından,Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yeni açılacak olan Çetin Emeç Kütüphanesinde görevlendirilmek üzere, BELSA Plaza Meclis Salonunda yazılı sınav gerçekleştirildi. Belediye iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere İzmit Belediyesi kariyer sayfası olan kariyer.izmit.bel.tr adresinden 1 kütüphane personeli için açılan ilana 180 kişi başvuru yaptı.

MÜLAKAT 17 MART’TA

Online olarak başvuru yapan 180 kişiden yapılan değerlendirmeler sonucunda 70 kişi sınava girmeye hak kazanırken,BELSA’da gerçekleşen yazılı sınava 29 aday katıldı. Sınav sonucunda yapılacak değerlendirmelerin ardından, mülakata girmeye hak kazanan adaylar izmit.bel.tr ve kariyer.izmit.bel.tr adresinden duyurulacak. Sözlü mülakat ise 17 Mart Salı günü gerçekleşecek. BELSA’da gerçekleşen sınavda kütüphane personeli adaylarına mesleki alan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel kültür ve etik davranış ilkeleri konuları olmak üzere toplam 50 soru soruldu.

ÇETİN EMEÇ KÜPÜTHANESİ

Mülakat sonucunda da İzmit Belediyesinde kütüphane personeli olmaya hak kazanacak kişi, yeni açılacak olan ve son teknolojiyle donatılmış Çetin Emeç Kütüphanesinin her türlü düzeninden sorumlu olacak. Kütüphaneye gelen kitapların kayıtlarını, numaralandırılması ve etiketlendirmelerini yapacak. Kütüphanede bulunan kitapların sistematik bir düzen içerisinde bulunmasını sağlayacak. Kütüphaneye gelenlere kitap araştırmaları ve bulmaları aşamasında yardımcı olacak.