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Darıca’da koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethaneler virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte edildi
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Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından Darıca’da önlemler artırıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan çalışmalarda özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve ilaçlamayla birlikte dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Darıca’nın dört bir yanında yapılan çalışmaların belirli periyotlarla birlikte düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

MARKETLER DENETLENDİ

Darıca’da ilçe genelinde özellikle toplu ulaşım araçları, çocuk parkları, okullar ve ibadethanelerde dezenfekte çalışması başlatan Darıca Belediyesi ekipleri, belirli periyotlarla dezenfekte çalışmalarını sürdürecek. Gün boyu Darıca’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Darıca Belediyesi ayrıca marketler ve alışveriş merkezlerinde de virüs salgını nedeniyle fiyatlarda fahiş artış yapılmaması konusunda zabıta ekipleriyle birlikte denetimler gerçekleştirdi. 

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