Karamürsel Ülkücülerinden koronavirüs broşürü

Karamürsel Ülkü Ocakları, her hafta yaptığı farklı konularda ki seminerinde bu hafta Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin ölümcül koronavirüs hakkında Türkiye Sağlık Bakanlığının yayınladığı virüsünün belirtileri ve korunma yolları konulu broşürünün üzerinden Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin yönetim kurulunu ve üyelerini bilgilendirdi. Ülkü Ocakları Salonundaki seminerin ardından Karamürsel’deki mahalle, sokak ve sahil yollarında vatandaşların okuyabilecekleri yerlere Türkiye Sağlık Baklanlığı tarafından çıkartılan Corona virüsü konulu broşürleri astılar.