Karamürsel Ülkü Ocakları, her hafta yaptığı farklı konularda ki seminerinde bu hafta Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin ölümcül koronavirüs hakkında Türkiye Sağlık Bakanlığının yayınladığı virüsünün belirtileri ve korunma yolları konulu broşürünün üzerinden Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Adnan Göktekin yönetim kurulunu ve üyelerini bilgilendirdi. Ülkü Ocakları Salonundaki seminerin ardından Karamürsel’deki mahalle, sokak ve sahil yollarında vatandaşların okuyabilecekleri yerlere Türkiye Sağlık Baklanlığı tarafından çıkartılan Corona virüsü konulu broşürleri astılar.
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Karamürsel Ülkücülerinden koronavirüs broşürü
Karamürsel Ülkü Ocakları, tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs hakkında Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan koronavirüs bilgilendirme broşürünü mahalle ve sokaklara astı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz