Millî Eğitim Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı eğitim-öğretime ara verilmesi kararı nedeniyle Doğa Koleji, akademik takvimde yapılan değişikliklere uygun olarak “Doğa’m Evimde” uzaktan eğitim programıyla eğitime kesintisiz devam edecek. Teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, senkron/asenkron sanal sınıf ve eğitim yönetim sistemleri ile öğrencilerine eğitim içeriklerini ulaştıran Doğa Koleji; öğrencilerinin bulunduğu her yerden eğitimine devam edecek.
Bugün 16:32 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 16:33 TSİ
Doğa Koleji’nde ‘Doğa’m Evimde’ ile eğitime devam
Doğa Koleji öğrencileri, koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından temel dersler başta olmak üzere fark derslerini, e-doğa sistemi üzerinden yürütecek. Programda Doğa’m Evimde ile eğitim kaybı yaşanmayacak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz