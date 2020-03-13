Doğa Koleji’nde ‘Doğa’m Evimde’ ile eğitime devam

Millî Eğitim Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı eğitim-öğretime ara verilmesi kararı nedeniyle Doğa Koleji, akademik takvimde yapılan değişikliklere uygun olarak “Doğa’m Evimde” uzaktan eğitim programıyla eğitime kesintisiz devam edecek. Teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, senkron/asenkron sanal sınıf ve eğitim yönetim sistemleri ile öğrencilerine eğitim içeriklerini ulaştıran Doğa Koleji; öğrencilerinin bulunduğu her yerden eğitimine devam edecek.