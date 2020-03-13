Konak Hastanesi’nden el hijyeni eğitimi

Konak Hastanesi güncel sağlık bilgilerini takip etmeye ve bilgileri kent ile paylaşmaya devam ediyor. Dünyayı tehdit altına alan ve enfeksiyon hastalıklarından korunmanın temelinde el hijyeni yattığını vurgulayan Konak Hastanesi, bu bilinçle 2016 yılında ‘Temiz Eller Sağlıklı Nesiller’ projesi ile yola çıktı. Konak Hastanesi şimdiye kadar kentte 3 binden fazla anaokulu öğrencisine eğitim vermiş bulunup hız kesmeden yoluna devam ediyor.

MİNİKLERİN SORULARI CEVAPLANIYOR

Konak Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Tuğba Doğancı Karacan’ın katılımıyla gerçekleştirdiği eğitimlerde gündemde yer alan koronavirüs ve diğer hastalıklardan korunmak için öğrencilere doğru el yıkama eğitimi verildi. Öğrenciler, el yıkama tekniklerini heyecanla dinlediler. Sevimli miniklerin art arta sordukları sorular cevaplanıyor.

VİDEO VE UYGULAMALI EĞİTİMLER

Dünyayı saran virüsler dolayısıyla el hijyeni üzerine dikkat çeken eğitimde, video ve uygulamalı eğitim verilen etkinlikte; toplumsal hijyen bilincinin oluşması ve sürdürülebilir olmasının çocuklara verilecek eğitimlerle gerçekleşeceği üzerinde duruldu.