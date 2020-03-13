Gebze’de otobüsler dezenfekte ediliyor

Gebze genelinde eczane, market ve alışveriş yerlerinde zabıta müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla fahiş fiyat artışlarını engellemek adına harekete geçen Gebze Belediyesi hijyen konusunda da çalışmalarını yürütüyor. Gebze Belediyesi tarafından Gebzelilerin hizmetine sunulan toplu taşıma ve servis araçlarında hijyen çalışmaları yapılıyor.

ETRAFLICA TEMİZLENİYOR

Vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat edebilmesi için otobüs ve servis araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta ekipler tarafından etraflıca temizleniyor. Gebze Belediyesi yetkilileri hijyen çalışmalarının aralıksız devam edeceği bilgisini paylaştı. Öte yandan Gebze’de asfalt serim çalışmaları aralıksız sürüyor.