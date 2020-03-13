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SP’li Türel, CHP Gebze’yi tebrik etti

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve ekibi, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve ilçe başkan yardımcıları, geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren ve ilçe başkanı olarak seçilen CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan SP İlçe Başkanı Mustafa Türel, "Kongrede başkanlığa seçilmenizi tebrik ediyorum. Sizin nezdinde tüm yöneticilere de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum, önümüzdeki süreçte ilçemiz için tekrar bir araya geleceğiz ve ortak değerler üzerinde Gebze’nin yararına olacak konularda fikir alışverişi yapacağız” dedi.

YEREL GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİLER

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel ve yönetiminin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, "Nazik ziyaretlerinden ötürü Mustafa Türel ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette yerel gündeme dair konular hakkında değerlendirmeler de yapıldı.

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