Nuh Çimento MTAL "Okul Öncesi Eğitimde Mekansal Düşünme" eğitimine ev sahipliği yaptı

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kocaeli Eğitim Platformu (KEP) kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Yusuf KOÇ tarafından verilen " Okul Öncesi Eğitimde Mekansal Düşünme" adlı eğitim etkinliğini gerçekleştirdi. Doç. Dr. Yusuf KOÇ tarafından gerçekleştirilen eğitim etkinliğine,İl Milli Eğitimi Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan ve Kocaeli ilinde görev yapan 15 Okul Öncesi Öğretmeni katıldı. Okulun anaokulunda gerçekleştirilen eğitime Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı.

ÇOCUKLARDA ERKEN YAŞLARDA MEKANSAL ÖĞRENME

Okul öncesi öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanan eğitimde çocuklarda erken yaşlarda mekansal öğrenmenin desteklenmesi, erken dönem harita ve koordinat becerilerine hazırlık, öğretmenler için ise bu becerileri destekleyici etkinlikler hazırlama, öğrenme yönergelerine göre etkinlik tasarlama ve uygulama ile ilgili videoları izleyip tartışma olanağı sundu. Aktif katılımlı atölye şeklinde gerçekleşen eğitimde öğretmenler; okulöncesi eğitimde yararlanabilecekleri etkinlikleri deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldular.Eğitim Nuh Çimento MTAL' hazırlamış olduğu ikramları ile renklendirdiği sıcak bir ortamda gerçekleşti. Eğitimin sonunda öğretmenlere sertifikaları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan , Doç. Dr. Yusuf Koç, İzmit Nuh Çimento MTAL müdürü Ahmet Süleyman Toktaş 'ın katıldığı sertifika töreniyle verildi.