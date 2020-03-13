Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:36 TSİ- Eğitim G: Bugün 16:40 TSİ

Nuh Çimento MTAL "Okul Öncesi Eğitimde Mekansal Düşünme" eğitimine ev sahipliği yaptı

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kocaeli Eğitim Platformu (KEP) kapsamında Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nden  Doç. Dr. Yusuf KOÇ tarafından verilen " Okul Öncesi Eğitimde Mekansal Düşünme" adlı eğitim etkinliğini gerçekleştirdi
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kocaeli Eğitim Platformu (KEP) kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'nden  Doç. Dr. Yusuf KOÇ tarafından verilen " Okul Öncesi Eğitimde Mekansal Düşünme" adlı eğitim etkinliğini gerçekleştirdi. Doç. Dr. Yusuf KOÇ tarafından gerçekleştirilen eğitim etkinliğine,İl Milli Eğitimi Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan ve Kocaeli ilinde görev yapan 15 Okul Öncesi Öğretmeni katıldı. Okulun anaokulunda gerçekleştirilen eğitime Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı.

ÇOCUKLARDA ERKEN YAŞLARDA MEKANSAL ÖĞRENME

Okul öncesi öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanan eğitimde  çocuklarda erken yaşlarda mekansal öğrenmenin desteklenmesi, erken dönem harita ve koordinat becerilerine hazırlık, öğretmenler için ise bu becerileri destekleyici etkinlikler hazırlama, öğrenme yönergelerine göre etkinlik tasarlama ve uygulama ile  ilgili videoları izleyip tartışma olanağı sundu. Aktif katılımlı atölye şeklinde gerçekleşen eğitimde öğretmenler; okulöncesi eğitimde yararlanabilecekleri etkinlikleri deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldular.Eğitim  Nuh Çimento MTAL' hazırlamış olduğu  ikramları ile renklendirdiği sıcak bir ortamda gerçekleşti. Eğitimin  sonunda  öğretmenlere sertifikaları  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan , Doç. Dr. Yusuf Koç, İzmit Nuh Çimento MTAL müdürü Ahmet Süleyman Toktaş 'ın katıldığı sertifika töreniyle verildi.

 

 

Bugün 16:36 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İstiklal Marşı ve Milli Şair Kartepe'de saygı ile anıldı mask
İstiklal Marşı ve Milli Şair Kartepe'de saygı ile anıldı
Mehmet Akif Ersoy Derince’de Anıldı mask
Mehmet Akif Ersoy Derince’de Anıldı
Nuh Çimento MTAL "Okul Öncesi Eğitimde Mekansal Düşünme" eğitimine ev sahipliği yaptı mask
Nuh Çimento MTAL "Okul Öncesi Eğitimde Mekansal Düşünme" eğitimine ev sahipliği yaptı
Doğa Koleji’nde ‘Doğa’m Evimde’ ile eğitime devam mask
Doğa Koleji’nde ‘Doğa’m Evimde’ ile eğitime devam
"İTÜ gücünü yanınızda hissedin" mask
"İTÜ gücünü yanınızda hissedin"
Kocaeli’de ilk: Bilgi Köprüsü’nde Montessori Eğitmen Eğitimi mask
Kocaeli’de ilk: Bilgi Köprüsü’nde Montessori Eğitmen Eğitimi
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı mask
Kocaeli'de korku dolu anlar! Gemiler çarpıştı
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti

GALERİ

Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı mask
Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL