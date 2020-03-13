Mehmet Akif Ersoy Derince’de Anıldı

Yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programları bu yıl Derince’de Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nda yapıldı. Cumhuriyet Ortaokulu’nca hazırlanan programa Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Rahim Avcı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliği, milli mücadeleye katkısı ve hayatından kesitler aktaran sunumun sahnelendiği programda öğrenciler çeşitli şiirler seslendirdi. İstiklal Marşı Oratoryosu ve müzik dinletisi ile devam eden programda öğrenciler milli marşımızı da seslendirdi. İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödüllerinin verilmesiyle noktalandı.

Dereceye Giren Öğrenciler:

Resim Yarışması (İlkokul)

1-Nisa Türkçakal (Çınarlı İlkokulu)

2-Irmak Atakan (Çınarlı İlkokulu)

3-Ecrin Köse (Çenesuyu İlkokulu)

Şiir Yarışması (Ortaokul)

1-Yasemin Çetin (Sırrıpaşa Ortaokulu)

2-Rümeysa Parlak (Alparslan Ortaokulu)

3-Buse Önal (Pakmaya Abidin Pak Ortaokulu)

Kompozisyon Yarışması (Lise)

1-Ülkü Ceren Zengin (Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi)

2-Sinem Kalyoncu (Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi)

3-Gülistan Kaya (Seka Çocuk Dostları M.T.A.L.)