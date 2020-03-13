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İstiklal Marşı ve Milli Şair Kartepe'de saygı ile anıldı

12 Mart 1921'de TBMM tarafından Milli Marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıl Dönümü Kartepe’de törenlerle kutlanırken, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy da saygı ile yâd edildi.
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Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından Özel KOTO Arslanbey OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

MİLLİ MÜCADELENİN RUHU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Özel KOTO Arslanbey OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Coşkun Cebeci “İstiklal Marşımız Türk milletinin, bağımsız ideolojisini yansıtmaktadır. Milletimiz var oldukça ilelebet yüreklerde yaşayacaktır. İstiklal Marşı’nın ruhunu ve neler anlattığını anlamak için Mehmet Akif Ersoy’u tanımak gerekir. Onun tüm benliğinde hissettiği milli mücadele ruhu, vatan sevgisini bilmek gerekir. Bağımsız ve özgürlük sevdalısıydı. Şiirlerinde hep bunu işlemiştir” dedi. 

YARIŞMA DÜZENLENDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü Yarışması çerçevesinde; Kartepe’de ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir ve ortaöğretim öğrencileri arasında kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. İlkokul öğrencileri arasında yapılan resim yarışmasında; 1’nci Samet Coşar, 2’nci Ömer Gül, 3’ncü Esat Kolaycı, Ortaokul öğrencileri arasında yapılan şiir yarışmasında; 1’nci Burak Efe Özgenç, 2’nci Kartal Miraç Yalçınkaya, 3’ncü Rümeysa Kolcu, Ortaöğretim öğrencileri arasında yapılan kompozisyon yarışmasında 1’nci Rana Yılmaz, 2’nci Özcan Ersan, 3’ncü Kerem Doğan oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Şehitlerimiz için okutulan Kur’an-ı Kerim Tilaveti sonrasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ve Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar tarafından verildi. 12 Mart orta oyununda Mehmet Akif Ersoy’un hayatı anlatılırken, İstiklal Marşı’nın kabulü başarıyla sahnelendi.

Bugün 16:40 TSİ - Eğitim

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