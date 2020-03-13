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İzmit Belediyesi, tüm etkinlikleri erteledi

Korona virüsünün Türkiye'de çıkmasının ardından İzmit Belediyesi de tüm etkinlikleri ileri bir tarihe kadar erteledi
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İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sağlık Bakanlığı tarafından; ülkemizde COVİD-19 (Korona virüsü) saptandığı kamuoyuna açıklanmıştır.  Bilim insanlarının açıklamalarına göre de hastalığın yaygınlığı göz önüne alındığında, bir salgın riskiyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır. Biz de bu uyarıdan yola çıkarak gerekli önlemleri alarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İzmit Belediyesi olarak hastalığa yol açan virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, bugünden itibaren Mart ayı sonuna kadar planlamış olduğumuz söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerimizi iptal ediyoruz.

SAĞLIK HER ŞEYDEN DEĞERLİ

Ayrıca, İzmit Belediyesi bünyesinde devam eden Anne Eli projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik yemek dağıtımı, toplu geziler ve bağlı talepler, İZMEK ve tiyatro kursları da açıklanacak ileri bir tarihe kadar ertelenmiştir. Ayrıca Emekli Evleri hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, daha sonradan açıklanan bir tarihe kadar kapalı kalacaktır. Alınan önlemler kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü bölgesinde bulunan çorba çeşmesi de, ileri bir tarihe kadar kapalı kalacak. Hastalığın seyrine göre tekrar bir durum değerlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Siz değerli vatandaşlarımızın sağlığı bizler için her şeyden değerlidir. Kamuoyuna duyurulur… Sağlıklı, mutlu günler dileriz… İzmit Belediyesi

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