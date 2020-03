Milyonlarca öğrenci uzaktan nasıl eğitim alacak?

Corona virüsü nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, 16-30 Mart tarihleri arasında 2 haftalık tatile çıkarılırken MEB’e, online eğitimle ilgili soruların ardı arkası kesilmedi. 18 milyon öğrenci, 1.1 milyon öğretmen ve milyonlarca veli için sıkça sorulan soruları, cevaplandırıldı.

DERSLER TÜM GÜN YAYINDA

“Bu bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu” diyen Bakan Bakan Ziya Selçuk, en çok uzaktan eğitimin nasıl yapılacağına dair soruları ise, “Uzaktan eğitimde gün boyunca yayın olacak. Her sınıf için yayın saatleri belirlendi” diye cevapladı.

DERS İÇERİKLERİ EBA’DA

Bakanlık ayrıca eğitim içeriklerinin eba.gov.tr ayrıntılı olarak görülebileceği, 444 0 632 no’lu telefondan 24 saat erişerek eğitimle ilgili bilgi alınabileceği, sıkça sorulan sorular listesi yapılıp, tüm sorular cevaplanıldı.

İŞTE BAZI SORULAR…

Corona tatili ne zaman başlıyor?

Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki bütün okullar, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında 16-30 Mart tarihleri arasında Nisan ayındaki ikinci yarıyıl tatili öne alınarak, 2 haftalık tatile çıkacak.

Online dersler ne zaman başlayacak?

MEB ulusal ölçekte hazırlanan ders programlarıyla verilecek eğitimle ülkemiz model ülke olmaya da hazırdır. 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz ilk 1 haftayı evlerinde geçirmelerini öneriyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren de sunacağımız alternatifler üzerinden evdeki uzaktan eğitim süreci de başlamayacaktır.

Elazığ Depremi sonrasında büyük kolaylık sağlayan EBA bu süreçte de ders ortamını evlere taşıyacak.

Ders programlarına nasıl erişilecek?

Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli okullarımızdaki haftalık ders programı İnternet ve TRT aracılığıyla tüm ülkede ücretsiz öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve İnternet ders programlarıyla model ülke olmaya ülkemiz hazırdır. Senkron alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Sorun yaşanmayacak. Tüm dersler sisteme yüklenildi.

Üniversite sınavına ve liselere geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler ne yapacak?

Ücretsiz destek ağıyla tüm operatörlerden öğrencilere özel 3 GB ücretsiz İnternet sağlanarak, öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olacak. EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) Portalına tüm soruları cevap bulacağı gibi sınıf seviyelerine göre TRT’den de öğrenciler farklı kanallardan kendi derslerini alacaklar.

EBA portalında tüm sınıfların dersleri olacak mı?

İlkokul birinci sınıftan, 12’inci sınıfa kadar tüm sınıfların dersleri EBA’da var. Çok daha önceden hazırlanıldı ve sisteme yüklenildi. Kişiye özel akıllı etkileşimle, okullara olan ihtiyacı en aza indirecek şekilde hazırlanıldı.

Öğrenci dersi kaçırırsa ne olacak?

Derslerin tamamı online canlı olarak takip edilebileceği gibi ders içerikleri öğrenciler için sisteme de yüklenileceği için sorun yaşanmayacak. Öğrenciler, derslere her koşulda erişebilecekler. Bilgisayarı olmayan, televizyondan erişebilecek. Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında da tüm eksikler bire bir eğitimle tamamlanacak.

Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Uzaktan eğitim 23 Mart’da başlayacak. Ayrıntılı olarak anne babalar da bilgilendirilecek. Çocukların eğitimlerinin aksamaması için her tür tedbir alındı. Aksama olmaması için alternatif senaryolar da hazırlanıldı. sorun yaşanmaması için ekipler 24 saat aktif olacak.

EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) portalına nasıl gireceğiz?

Sisteme e-devlet şifrenizle öğrenci, öğretmen ve veli kaydı olarak girebileceğiniz gibi ayrıca yine şifrenizle eba.gov.tr adresinden de girebilirsiniz.

EBA’ da ders takibi nasıl yapılacak?

EBA’da her sınıf için ayrı bölüm oluşturuldu. Her ders için de ayrı bölüm ve her konu başlığı için de ayrı anlatım ve içerik zaten yükleniyordu. Şimdi bu eğitimlere ayrıca sınav öğrencileri ve canlı yayınlar da eklenecek. Yayınları kaçırsalar bile öğrenciler dersleri yine de kaçırmayacak. Sistemde yüklü olarak ücretsiz girip izleyebilir veya notları alabilir.

Derslerin içeriklerinde neler olacak?

Ders içeriklerinde müfredattaki ders içeriklerinin aynısı olacak. ders kitapları, anlatım videoları, sınavlar gibi içerikler en son mart ayı başında yenilendi. Dersler dışında, projeler, sosyal etkinlikler de yer alıyor. Öğretmenlere özel içerikler de hazırlanan sistemde ayrıca öğrencilerin araştırma yapabilmesi için bir de kütüphane bulunuyor.

Öğrencilerin aynı derste konu işlenme sırasında başka bir sınıfa göre ileride ya da daha geride olması sorun olacak mı?

Öğrenciler, son çalışmalarının, derslerdeki performansları ve paylaşımlarının yer aldığı kendilerine özel sayfaları kullanabilecek. Kişiye Özel takvim Uygulamasıyla öğrenciler kendi sınıflarıyla eş zamanlı ders alabilecekler.

Merkezi sistem sınav öğrencileri için sistemde ne var?

Merkezi sistem yapılan üniversite sınavı AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS)’la girecek öğrenciler için binlerce örnek sorudan oluşan soru bankası da on line sisteme yüklenildi. İsteyen öğrenci istediği kadar test çözebilecek. Soru çözümlerinde zorlanırsa videolu çözümleri de izleyebilecek. (Sözcü)