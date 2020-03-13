Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Esentıg Apartmanının altında, çay ocağı işleten Mehmet Lafcı krizi aleyhine çevirmek için, özel bir afiş hazırlamış. Afişe, “BENİ NE FENER NE COMOLİ NE ERSUN YILABİLDİ. CORONA VİRÜS HİÇ YIKAMAZ. 80 DERECE ÇAY 1,50 TL” yazarak, çayının virüsü karşısında etkili olduğunu anlatmak istemiş. Kısacası Mehmet Bey, esprili kişiliğini yine konuşturmuş.
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Çaycı Mehmet’in astığı afiş görenleri gülümsetti!
Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Esentıg Apartmanının altında, çay ocağı işleten Mehmet Lafcı'nın astığı afiş görenleri gülümsetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz