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KTO Başkanı Öztürk: Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk fahiş fiyatla mail satışı ile ilgili basın açıklaması yayınladı
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Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada bu virüsün ülkemizde de göründüğünü söylemesinin ardından temizlik ve hijyen başta olmak üzere diğer tüketim malları satışlarda artış meydana geldiğini ve bunu fırsata dönüştürmek isteyenlerin olduğunu belirterek‘’ne yazık ki ülke genelinde bazı firmaların, korona virüsü fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu ilgili kurumlar tarafından tespit edilmiştir. Fahiş fiyatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli açıklamalar yapılmış ve tespiti yapılması durumunda yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edilmiştir. Bilinmesi gerekir ki Körfez Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Bu çerçevede ticari ahlak kurallarına uyan ve süreci fırsata çevirmeyen tüccar ve esnaflarımıza teşekkür ederiz’’

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