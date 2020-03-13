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Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısı yükseldi

Koca, ilk vakayla temas içinde 3 yeni vakanın daha tespit edildiğini belirterek, Türkiye'de vaka sayısının 5'e çıktığını açıkladı
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Corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan 2 vakayla temas içinde olan 3 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* İki vaka belli sınırlar içinde. Tedirgin olmamalıyız, sağduyulu olmalıyız.

* Yeni vaka çemberin içinde yer almaktadır. Olası temasların tespiti mümkün değildir. İki vakayla temas halinde 3 yeni vaka daha tespit ettik.

* Aynı temas zinciri içinde yayın tarama yapıyoruz. Vaka sayısının 5 kişi olduğunu belirttik. Bulundukları şehri açıklayabiliriz, her gün bu şehirlere göre burada da oldu yaklaşımının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Temas halinde çıkan vakaların olduğu bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Temaslı bir aileden bahsediyoruz, her gün taramaya devam ediyoruz.

* Genel durumları şu dönemde, özellikle iki vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söylemek istiyorum. Hangi hastaya, hangi kombinasyonun uygulanacağına ilişkin algoritma geliştirildi ve uygulanıyor.

* Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri dışında sadece bir kişiye izin verilecek. İlaçlarını raporla alan hastalarımız, süre dolduğunda ilacını doğrudan alabilecek.

*Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılacak. Bu karar hakkında genelge de yayımlanacak.

* Bilimsel, açık ya da kapalı toplantıları erteliyoruz.

* Alo 184’ü Corona Danışma Hattı’na çevirdik.

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