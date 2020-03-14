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Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın öldü

Gebze'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Polis, hastanede tedaviye alınan kadının kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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Kaza, öğle saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi Trafo Meydanı kavşağında meydana geldi. Beylikbağı- Gebze seferini yapan Ziya Söğüt'ün kullandığı 41 J 4203 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altından çıkarılan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

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Yorumlar

(3)
02

Bülent Gökçe Dönerkaya - ALLAH RAHMET EYLESİN,MEKÂNI CENNET OLSUN,NUR İÇİNDE OLSUN,AMİN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 13:46
01

Özgür - Allah rahmet eylesin teyzemize çok üzücü bir olay, lütfen nerede görürseniz bu şekilde tehlikeli yollarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlılara ellerinden tutup güvenli şekilde karşıya geçmesine yardımcı olalım çünkü yaşlılar anında karar veremez refleksleri iyi değildir...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Mart 09:58
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