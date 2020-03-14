Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın öldü

Özgür - Allah rahmet eylesin teyzemize çok üzücü bir olay, lütfen nerede görürseniz bu şekilde tehlikeli yollarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlılara ellerinden tutup güvenli şekilde karşıya geçmesine yardımcı olalım çünkü yaşlılar anında karar veremez refleksleri iyi değildir...