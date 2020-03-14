Olay, sabah saatlerinde Gebze Cumaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, forklift operatörü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Abdullah Alaa (22), 41 PR130 plakalı bir kamyona yüklenirken, yere dökülen tahtaların altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdullah Alaa, Gebze’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdullah Alaa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kamyondan dökülen tahtaların altında kalan işçi öldü
Gebze'de kamyondan dökülen tahtaların altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz