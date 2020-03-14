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Kamyondan dökülen tahtaların altında kalan işçi öldü

Gebze'de kamyondan dökülen tahtaların altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, sabah saatlerinde Gebze Cumaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, forklift operatörü olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Abdullah Alaa (22), 41 PR130 plakalı bir kamyona yüklenirken, yere dökülen tahtaların altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdullah Alaa, Gebze’de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdullah Alaa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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