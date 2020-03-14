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Motorinin fiyatı benzini geçti

Benzine yapılan 51 kuruşluk indirimle birlikte bir litre motorinin fiyatı bir litre benzinin fiyatını geçti.
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Dün benzine yapılan 51 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul’da bir litre bezinin fiyatı 5.54 TL’ye kadar indi. Motorine indirim yapılmazken motorinin litre fiyatı ise 5.74 TL seviyesinde. Yeni indirimle birlikte Ankara’da benzinin litre fiyatı 5.63 TL olurken, bir litre motorin 5.75 TL’den satılıyor. İzmir’de ise bir litre benzinin fiyatı 5.64 TL’den bir litre motorinin fiyatı ise 5.76 TL’den satılmakta. Geçen yıl ocak ayında yapılan indirimlerle bir litre motorinin fiyatının bir litre benzinin fiyatını geçtiği olmuştu.

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