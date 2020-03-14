Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:51 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:57 TSİ

İş makinesi devrildi: 1 yaralı

Gebze'de iş makinesinin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kaza, saat 07.00 sıralarında, D-100 Karayolu Gebze Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Burak Arduşlu yönetimindeki 41 U 3464 plakalı iş makinesi, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen iş makinesi, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan Burak Arduşlu, itfaiye ekibi tarafından iş makinesinden çıkarıldı. Burak Arduşlu 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 09:51 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun mask
Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun
Tersane işçisi intihar etti mask
Tersane işçisi intihar etti
Minibüse binerken düşüp, yaralandı mask
Minibüse binerken düşüp, yaralandı
Halı saha çıkışında bıçaklandı! mask
Halı saha çıkışında bıçaklandı!
Körfez'de intihar girişimi! mask
Körfez'de intihar girişimi!
Fabrikadan 130 bin TL’lik oto lastiği çalan şahıslardan 1’i tutuklandı mask
Fabrikadan 130 bin TL’lik oto lastiği çalan şahıslardan 1’i tutuklandı
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL