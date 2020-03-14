Kaza, saat 07.00 sıralarında, D-100 Karayolu Gebze Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Burak Arduşlu yönetimindeki 41 U 3464 plakalı iş makinesi, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen iş makinesi, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan Burak Arduşlu, itfaiye ekibi tarafından iş makinesinden çıkarıldı. Burak Arduşlu 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İş makinesi devrildi: 1 yaralı
Gebze'de iş makinesinin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz