Darıca Aşıroğlu Caddesi’ne geçici trafik düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin daha sağlam bir alt yapıya sahip olabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. İSU altyapı ikinci etap çalışmaları nedeniyle Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi'nin Fesleğen Sokak kesişimi ile Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sivil araçlar kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek.

İSU ALT YAPI ÇALIŞMASI NEDENİYLE

Trafik düzenlemesi gereği vatandaşların sorun yaşamaması için bölgede hizmet veren 410 ve 501 no’lu toplu taşıma araçları geçici olarak; "Mevcut güzergah – Aşıroğlu Cad. – Atatürk Bulv. – İstiklâl Cad. – Aşıroğlu Cad. – Mevcut güzergah" şeklinde çalışacak

16 MART PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Çalışmanın ikinci etabı 16 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacak ve bölgede hizmet veren 410 ve 501 no’lu toplu taşıma araçlarının geçici güzergah uygulaması çalışma süresince devam edecek. Ayrıca sivil araçlar da çalışma süresince kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Darıca Aşıroğlu Caddesi’ni kapsayan İSU alt yapı çalışmaları etap etap tamamlanarak devam edecek.