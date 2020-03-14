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Sahibinden ayrılmayan kuzu, mahallenin maskotu oldu

İzmit'te Gürsel Gündoğdu isimli bir vatandaşın kurbanlık olarak aldığı küçük kuzu, ailenin üyesi oldu. Evde Gündoğdu ailesi ile yaşayan “Pamuk” isimli koyun, sahibini kahvehanede bile yalnız bırakmıyor.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit'te yaşayan evli ve 2 çocuk babası Gürsel Gündoğdu, kurbanlık bir kuzu almaya karar verdi. İnternette araştırma yapan Gündoğdu, alışveriş sitesinde bir kişinin 1 buçuk aylık, kuzusunu satmak istediğini gördü. Vatandaş ile iletişime geçen Gündoğdu, kuzuyu satın aldı. Gündoğdu, evine götürdüğü ve “Pamuk” ismini verdiği kuzuyu eşi Emine Gündoğdu ve çocuklarıyla birlikte evde beslemeye başladı. Gürsel Gündoğdu ve eşi Emine Gündoğdu, “Pamuk”a kısa sürede alışarak çocukları gibi göremeye başladı. Aile, küçük kuzuyu her gün özel yemle besleyip, banyo yaptırıyor. Pamuk isimli kuzu ise Gürsel Gündoğdu ile kahvehaneye, Emine Gündoğdu ile semt pazarına gidiyor. “Pamuk” mahallede yaşayan vatandaşların da gözdesi haline geldi. Gürsel Gündoğdu’nun yanından ayrılmayan kuzuyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"DEĞİL KESMEYİ DÜŞÜNMEK, ONSUZ PLAN BİLE YAPAMIYORUZ"

Çok sevdiği kuzuya “Kızım” diye seslenen Gürsel Gündoğdu, “Yaklaşık 1 buçuk ay önce ben internette dolaşırken, hem sevmelik hem de kurbanlık bir hayvan bakıyordum. Hayvan satışlarının yapıldığı sitelere bakarken Pamuk’u gördüm. Çok hoşuma gitti. Sahibi de buraya yakın bir yerdeydi. Sahibiyle fiyatta anlaştık. Sonra oğluma hemen git, al gel dedim. Geldiğinde üstü başı bu kadar hijyenik değildi, kirliydi. Hemen yıkadık. Sonra kurbanda keseriz, kendimiz büyütürüz diye düşünüyorduk. Ama 15 gün sonra değil kesmeyi düşünmek, onsuz plan bile yapamıyoruz. Bir yere gideceğimiz zaman nasıl yaparız, nereye bırakırız diye düşünüyoruz. Bu hayvan bir bebek gibi değil. Bir bebeği emzirirsiniz, kundaklarsınız uyutursunuz. Bir komuşunuza, yakınınıza bırakabilirsiniz. Ama Pamuk öyle değil, 1 dakika bile yanımızdan ayrılmıyor” dedi.

"ÇOCUKLAR BANA KUZU AMCA DEMEYE BAŞLADILAR"

Küçük kuzunun kendilerine çok bağlandığını ifade eden Gürsel Gündoğdu, “Sabahları kalkıyoruz. Hafif bir kahvaltısını yaptırıyoruz. Ondan sonra havanın durumuna göre üzerine kıyafet giydiriyorum. Bezleme durumunu sürekli takip ediyoruz. Daha sonra kızımla birlikte parka gidiyoruz. Hemen gidemiyoruz. Çünkü komşular ve çocuklar çok olumlu tepkiler veriyor. Kızımla parka gidiyoruz, ot yiyor. Daha sonra eşim, çocuklarım, komşular geliyor. Birlikte sohbet ediyoruz. Bu aslında bize bir araya gelmek için bir sebep oldu. Hatta çocuklar bana ‘kuzu amca’ demeye başladılar. Pamuğun duşunu yaptırırken eşim ve çocuklarım yardım eder. Pamuk’un özel bir şampuanı var. Onunla güzelce yıkayıp, özel havlusu ile kurutarak saç kurutma makinesi ile tüylerini kurutuyoruz” diye konuştu.

"PAZARDA PAMUK İÇİN HEDİYE VERİYORLAR"

“Pamuk”u gören insanların çok şaşırdıklarını ifade eden Gürsel Gündoğdu’nun eşi Emine Gündoğdu ise, “Pazara gidecektim. Pamuk da arkamdan ağladı. Ben de onu da götürmek zorunda kaldım. Pazara gittiğimizde beni bırakıp tezgahlara hiç saldırmadı. Benim oğlum Furkan küçükken pazarda arkamdan ağlardı ama bu hiç öyle bir şey yapmadı. Pazarda Pamuk’u gören herkes çok sevdi. Ben pazarda bir şey aldığım zaman fazladan Pamuk için de hediye veriyorlar. Mesela 4 kilo elma aldığımda, 1 kilo da onun için veriyorlar. Bir tane kıvırcık alıyorum, pazarcılar bir tane de onun için hediye ediyorlar. Misafirliğe giderken de yanımda götürüyorum. Ablamlara gittiğim zaman altını bezliyorum. Ablamlar da hiçbir şey demiyor. Gittiğim her yere beraber götürüyorum” şeklinde konuştu.

"MAHALLEMİZE NEŞE KATTI"

Gündoğdu ailesinin yaşadığı mahallede kahvehane işletmeciliği yapan Muhammet Genç, küçük kuzuyu mahallede yaşayan herkesin çok sevdiğini ifade ederek, “Hiç yanımızdan ayrılmıyor. Evimizin ve bahçemizin çiçeği oldu, bizim kızımız. Şu anda da hiç kimseye vermek istemiyoruz. Geçen gün buraya kakasını yapmış. Ben süpürdüm. Mahallemize neşe kattı. Onu mahallede sevmeyen insan yok. İnsanlardan ayrılmıyor, kaçmıyor. Yaşama uyumlu bir hayvan. Gürsel Bey büyüttü onu. O olmadığında sürekli meleyerek onu arıyor. Bazen o saklandığında buralarda dolanıp onu arıyor” ifadelerini kullandı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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