BİLNET Kocaeli, önlemlerini aldı

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan okul öncesi eğitimden, üniversite basamağına 58 derslikten oluşan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde geniş yelpazede bir dezenfeksiyon hizmeti gerçekleşti. Kapalı alanların tamamında özellikle dezenfeksiyon işlemine yönelik olarak kollodial gümüş bazlı yüzey dezenfektan kullanıldı.

KAPALI ALANLARIN TAMAMI

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi düzenli olarak yapılan dezenfektan işlemlerine ek olarak, Koronavirüs Salgınına önlem amacıyla bir kez daha baştan aşağı hijyen koşullarına kavuştu. Yüksek etkili, biyo güvenilir formüllü dezenfektanlar salgon hastalıklara karşı ekstra güvenlik sağladı. Dezenfektan ürünlerin; Tüm alet, ekipman ve yüzeylerin yanı sıra, içme suyu, su hatları ve hava dezenfeksiyonunda da güvenle kullanılabildiği açıklanırken kalıcılık süresi bakımından da 3 ile 6 ay arasında değişiklik gösterdiğinin altı çizildi. Dezenfekte çalışmaları sınıflar, spor salonları, labaratuvarlar gibi kapalı alanların tamamının yanı sıra servis araçlarında da uygulandı.

KORONAVİRÜS EĞİTİMİ

Öte yandan yapılan BİLNET Kocaeli’de Koronavirüs’e karşı önlemler dezenfektan çalışmasıyla sınırlı kalmadı. BİLNET Kocaeli’de okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hijyen konulu bir eğitim de düzenlendi. Okul Doktoru Tülay Şahinoğlu ve Okul Hemşiresi Kadriye Odabaş tarafından öğrencilere günümüzde yaşanan koronavirüsüne ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınması gereken tedbirler, yapılması gereken doğru davranışlar anlatıldı. Ellerin yıkanmasından, tuvalet temizliğine kadar hijyenin önemine dikkat çekildi. Öğrenciler günümüz şartlarında neler yapmaları gerektiğini doğru bir şekilde öğrenmiş oldu.