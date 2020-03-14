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12 yaşından küçük çocuğu olanlara izin

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Corona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda, belediyede çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin izinli sayılacağını duyurdu.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi’nde çalışan, okul öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu bulunan anneler, işlerin aksamaması şartıyla yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı bulunmayanlar mazeret izinlerini kullanabileceklerdir” dedi.

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