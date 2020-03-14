12 yaşından küçük çocuğu olanlara izin

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi’nde çalışan, okul öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu bulunan anneler, işlerin aksamaması şartıyla yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı bulunmayanlar mazeret izinlerini kullanabileceklerdir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz