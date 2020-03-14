Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:29 TSİ- Gündem G: Bugün 14:08 TSİ

Maske corona riskini arttırır!

İngiltere'deki en kıdemli doktorlardan biri olan Jenny Harries, insanların maske takarak corona virüse yakalanma konusunda kendilerini daha çok riske attıklarını söyledi.
mask

İngiltere Sağlık Direktörü Yardımcısı ağız maskesinin "esasen virüsü hapsedebileceğini" ve bunun da maske takan kişinin virüsü solumasına neden olabileceğini belirtti. Independent Türkçe'de yer alan Chris Baynes imzalı çeviri habere göre Harries, enfeksiyonu önleme umuduyla ağız maskesi takmanın "sokakta yürüyen ortalama bir vatandaş için iyi bir fikir olmadığını" ekledi. Kovid-19 salgını başlangıcından itibaren ağız maskesi satışları hızla artarken, virüs henüz Birleşik Krallık'a (BK) gelmeden Boots ve Amazon gibi satıcılarda maskeler tükenmişti.

"VİRÜSÜ MASKENİN İÇİNE HAPSEDİYOR OLABİLİRSİNİZ"

Ağız maskesinin ne derece etkili olduğu sorulan Dr. Harries, BBC News'e yaptığı açıklamada, "Gerçekleşme eğilimi olan şey insanların tek maskeye sahip olması. Maskeyi her zaman takmıyorlar. Eve gelince çıkarıp temizlemedikleri yüzeylere bırakıyorlar. Ya da ellerini yıkamadan dışarı çıktıklarında bir yerde bir fincan kahve içecekleri zaman maskeyi yarı çıkarıp üzerine bir şeyler bulaştırıyorlar. Aslında virüsü maskenin içine hapsedip onu soluyor olabilirsiniz" dedi.

DAHA TEHLİKELİ

Dr. Harries, insanların ağız maskesi takarak kendilerini daha çok tehlikeye atıp atmadığı sorusunaysa, "Bu davranışsal sorunlar sebebiyle insanlar aksine kendilerini daha çok tehlikeye atabilir" dedi.Direktör Yardımcısı öte yandan, sağlık uzmanlarınca ağız maskesi takması önerilen kişilerin buna riayet etmesi gerektiğini ifade etti.

FAYDASININ BULUNDUĞUNA DAİR KANIT ÇOK AZ

Corona virüs salgınının başladığı Çin'de maske taleplerinin ocakta günlük 200 milyonu aşması, imalatçıların üretimi artırmak için izinleri iptal etmesine ve maaşları artırmasına neden olmuştu. Fakat İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar ve zoonoz hastalıklardan (insanlar ve hayvanlar arasında yayılan hastalıklara verilen isim) sorumlu biriminin başında bulunan Jake Dunning, ağız maskesi kullanımının "geniş ölçekli faydası bulunduğuna dair çok az kanıt" bulunduğunu ifade etti. Dunning, "Ağız maskelerinin etkili olması için maskeler doğru şekilde takılmalı, sıklıkla değiştirilmeli, uygun şekilde çıkarılmalı, güvenli şekilde atılmalı ve evrensel olarak uygun temizlik davranışlarıyla birlikte kullanılmalı" dedi.

Bugün 11:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bulut: Koronsvirüsle mücadelede iktisadi tedbirler de ivedilikle hayata geçirilmeli mask
Bulut: Koronsvirüsle mücadelede iktisadi tedbirler de ivedilikle hayata geçirilmeli
Körfez Belediyesi koronaya karşı teyakkuzda mask
Körfez Belediyesi koronaya karşı teyakkuzda
Kent Konseyi’nden Erzurumlular Vakfı’na ziyaret mask
Kent Konseyi’nden Erzurumlular Vakfı’na ziyaret
İGSAŞ’ta Kalkavan, Uysal ve Büyük emekliliğe uğurlandı mask
İGSAŞ’ta Kalkavan, Uysal ve Büyük emekliliğe uğurlandı
Cantürk, ihtiyar delikanlıları hastalıkla ilgili bilgilendirdi mask
Cantürk, ihtiyar delikanlıları hastalıkla ilgili bilgilendirdi
‘Roma’dan Günümüze’ sergisi sanatseverlerle buluştu mask
‘Roma’dan Günümüze’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL