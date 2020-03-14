Maske corona riskini arttırır!

İngiltere Sağlık Direktörü Yardımcısı ağız maskesinin "esasen virüsü hapsedebileceğini" ve bunun da maske takan kişinin virüsü solumasına neden olabileceğini belirtti. Independent Türkçe'de yer alan Chris Baynes imzalı çeviri habere göre Harries, enfeksiyonu önleme umuduyla ağız maskesi takmanın "sokakta yürüyen ortalama bir vatandaş için iyi bir fikir olmadığını" ekledi. Kovid-19 salgını başlangıcından itibaren ağız maskesi satışları hızla artarken, virüs henüz Birleşik Krallık'a (BK) gelmeden Boots ve Amazon gibi satıcılarda maskeler tükenmişti.

"VİRÜSÜ MASKENİN İÇİNE HAPSEDİYOR OLABİLİRSİNİZ"

Ağız maskesinin ne derece etkili olduğu sorulan Dr. Harries, BBC News'e yaptığı açıklamada, "Gerçekleşme eğilimi olan şey insanların tek maskeye sahip olması. Maskeyi her zaman takmıyorlar. Eve gelince çıkarıp temizlemedikleri yüzeylere bırakıyorlar. Ya da ellerini yıkamadan dışarı çıktıklarında bir yerde bir fincan kahve içecekleri zaman maskeyi yarı çıkarıp üzerine bir şeyler bulaştırıyorlar. Aslında virüsü maskenin içine hapsedip onu soluyor olabilirsiniz" dedi.

DAHA TEHLİKELİ

Dr. Harries, insanların ağız maskesi takarak kendilerini daha çok tehlikeye atıp atmadığı sorusunaysa, "Bu davranışsal sorunlar sebebiyle insanlar aksine kendilerini daha çok tehlikeye atabilir" dedi.Direktör Yardımcısı öte yandan, sağlık uzmanlarınca ağız maskesi takması önerilen kişilerin buna riayet etmesi gerektiğini ifade etti.

FAYDASININ BULUNDUĞUNA DAİR KANIT ÇOK AZ

Corona virüs salgınının başladığı Çin'de maske taleplerinin ocakta günlük 200 milyonu aşması, imalatçıların üretimi artırmak için izinleri iptal etmesine ve maaşları artırmasına neden olmuştu. Fakat İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar ve zoonoz hastalıklardan (insanlar ve hayvanlar arasında yayılan hastalıklara verilen isim) sorumlu biriminin başında bulunan Jake Dunning, ağız maskesi kullanımının "geniş ölçekli faydası bulunduğuna dair çok az kanıt" bulunduğunu ifade etti. Dunning, "Ağız maskelerinin etkili olması için maskeler doğru şekilde takılmalı, sıklıkla değiştirilmeli, uygun şekilde çıkarılmalı, güvenli şekilde atılmalı ve evrensel olarak uygun temizlik davranışlarıyla birlikte kullanılmalı" dedi.