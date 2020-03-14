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Özgür Pencere Öykü Yarışması'nda Seymenli yazarların başarısı

Özel Seymen Eğitim Kurumları, 17. düzenlenen Özgür Pencere Öykü Yarışması'nda önemli başarılar elde etti
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Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve bu sene 17. düzenlenen Özgür Pencere 2020 Çocuk/Genç Kalem Öykü Yarışması’nın değerlendirilmesi Aysu Erden, Feyza Hepçilingirler, Kezban Şahin Taysun, Mehmet Güler, Necdet Neydim, Nemika Tuğcu, Özcan Karabulut, Tarık Günersel, Ş.Sema Tuncel, Şeyda Berk, Yasemin Yazıcı ve Zeynep Aliye gibi önemli kalemlerin oluşturduğu jüri tarafından yapıldı. Yarışmanın sonuçları web sitesinde açıklandı.

BÜYÜK BAŞARI

Bu ödüllü yarışma ile çocuklara, gençlere yazmayı sevdirmek, kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olabilmek ve onların okuyan, düşünen ve yazan bireyler olmasına katkı sağlamak amaçlandı. Özel Seymen Ortaokulu ve Anadolu Lisesi Türkiye genelinde 2000 civarında öykünün yarıştığı Özgür Pencere Çocuk/ Genç Kalem Öykü Yarışması’nda üç önemli ödülle bu sene de büyük bir başarı elde etti.

SEYMEN KOLEJİ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Lise düzeyinde Melisa Atmaca “10 Koyun” adlı öyküsüyle; 7. ve 8. sınıf düzeyinde Aleyna Zafer “Çantada Ne Var?” adlı öyküsüyle dil anlatım özel ödülüne layık görüldü. 7. ve 8. sınıf düzeyindeyse Yiğit Kabasakal “Yapay Dünya” adlı öyküsüyle grup Türkiye ikincisi oldu. Dereceye giren öğrenciler Mayıs ayında Özel Seymen Eğitim Kurumları, İzmit Rahmi Seymen Yerleşkesi’nin ev sahipliğini yapacağı ödül töreninde taçlandırılacak. Ayrıca öyküleri “Penceremde Öykü Var!17” isimli kitapta yayımlanacak.

Okul Müdürleri Ercan Demir ve Gülistan Tireli dereceye giren tüm öğrencilere yazma serüvenlerinde başarılar dilerken, öğretmenlerini ve ailelerini de tebrik ettiler.

Bugün 11:34 TSİ - Eğitim

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