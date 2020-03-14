Kocaeli'de vapur seferlerine sis engeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede etkisini artıran sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle Karamürsel ile Hereke arasındaki vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.