Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede etkisini artıran sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle Karamürsel ile Hereke arasındaki vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.
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Kocaeli'de vapur seferlerine sis engeli
Kocaeli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğü vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz