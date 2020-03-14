Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre takvimi kapsamında 21 Mart’ta yapılacak Kadın Kolları Genel Başkanlığı için aday olan Ayten Gülsever, bugün gerçekleştirilen, mevcut Başkan Songül Kaya ve eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Özer’in yarıştığı CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi’ne çelenk gönderdi.
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Genel başkan adayından kongreye çelenk
CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi’ne, Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Ayten Gülsever çelenk gönderdi.
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Yorumlar
(1 )
Birisi - corona virüsüne aşı bulmaktan daha müthiş bir haber bu :))
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