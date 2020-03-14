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Genel başkan adayından kongreye çelenk

CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi’ne, Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Ayten Gülsever çelenk gönderdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre takvimi kapsamında 21 Mart’ta yapılacak Kadın Kolları Genel Başkanlığı için aday olan Ayten Gülsever, bugün gerçekleştirilen, mevcut Başkan Songül Kaya ve eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Özer’in yarıştığı CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi’ne çelenk gönderdi.

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Yorumlar

(1)
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Birisi - corona virüsüne aşı bulmaktan daha müthiş bir haber bu :))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 16:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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