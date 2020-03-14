Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:49 TSİ- Gündem G: Bugün 15:12 TSİ

Ellibeş: “Virüsle ilgili örnek mücadele veriyoruz”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, corona virüsü ile ilgili bir açıklama yayımladı
mask

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından hükümetin ve yerelde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü önlemi aldığına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması ve hijyen kurallarına uyması çok önemli” dedi.

TÜRKİYE SIKI ÖNLEMLER ALDI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, 6 kıtada 117 ülkeye yayıldı. Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 121 bin 124’e ulaştı. Virüse bağlı ölüm sayısı 4 bin 500’e yaklaşırken Türkiye’de de ilk vaka 10 Mart’ta ortaya çıktı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere salgınla ilgili devletin bütün kademelerinin her türlü tedbiri aldığına dikkat çekerek, “Türkiye, bu konuda en kapsamlı çalışmayı yapan ve tedbirli davranan ülkelerin başında geliyor. Çin başta olmak üzere virüsün etkisi altına giren ülkelerle seyahatlerin durdurulma kararının hızla alınması, havaalanları ve sınır geçişlerinde kontrollerin artırılması virüsün ülkemize daha erken bulaşmasını önledi” dedi.

BÜYÜKŞEHİR, ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR

Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de bu konudaki çalışmalarına dikkat çekti. Tehlike daha yaklaşmadan dezenfektan çalışmalarının başlaması ve bu konuda ilaç stoğunun yapılmış olmasının önemini belirten Ellibeş, şunları söyledi: “Çayırova’dan Kandıra’ya kadar toplu ulaşım araçları, duraklar ve vatandaşlarımızın ortak kullanımındaki kapalı alanlar ilaçlandı. En önemlisi virüse karşı korunma yolları sürekli vatandaşlarımızla paylaşılıp, uyarılar yapıldı”.

İHBAR HATTI KURULDU

“Son olarak borcu yüzünden kimsenin suyunun kesilmeyecek olması önemli bir karardı. Bununla birlikte ilçe belediyelerimiz de bu çalışmalara destek veriyor. Özel çalışmalar gerçekleştirerek halkımızı bu tehlikeden korumaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın panik yapmadan hijyen kurallarına uyması gerekir. Bu salgını birilerinin fırsata çevirmesi virüsten daha tehlikeli bir sorun olur. Fazladan kazanılacak 3-5 lira, insan sağlığından daha önemli değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Koronavirüs nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk gibi durumlar için VİMER 189 ihbar hattını kurmuştu. Şimdi de 7 gün 24 saat hizmet verecek, görüntü paylaşabileceğiniz 0552 189 0 189 WhatsApp İhbar Hattını açtı. Vatandaşlarımız fırsatçıları bu hatta ihbar edebilir”.

Bugün 11:49 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

İzmi̇tli̇ - SEN KENDİ ÜZERİNE ALINIP TA HER OLAYDA GAZETEYE ÇIKMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYORSUN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 12:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

CHP’liler corona virüsü çok da umursamadı mask
CHP’liler corona virüsü çok da umursamadı
Kocaeli'de vapur seferlerine sis engeli mask
Kocaeli'de vapur seferlerine sis engeli
İzmit Belediyesi'nden korona virüs mesaisi mask
İzmit Belediyesi'nden korona virüs mesaisi
Bakanlık duyurdu! Giriş-çıkışlar durduruluyor mask
Bakanlık duyurdu! Giriş-çıkışlar durduruluyor
Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısı yükseldi mask
Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısı yükseldi
Coronavirüs Kocaeli’de günlük yaşamı etkilemedi mask
Coronavirüs Kocaeli’de günlük yaşamı etkilemedi
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL