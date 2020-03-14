Ellibeş: “Virüsle ilgili örnek mücadele veriyoruz”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından hükümetin ve yerelde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü önlemi aldığına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması ve hijyen kurallarına uyması çok önemli” dedi.

TÜRKİYE SIKI ÖNLEMLER ALDI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, 6 kıtada 117 ülkeye yayıldı. Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 121 bin 124’e ulaştı. Virüse bağlı ölüm sayısı 4 bin 500’e yaklaşırken Türkiye’de de ilk vaka 10 Mart’ta ortaya çıktı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere salgınla ilgili devletin bütün kademelerinin her türlü tedbiri aldığına dikkat çekerek, “Türkiye, bu konuda en kapsamlı çalışmayı yapan ve tedbirli davranan ülkelerin başında geliyor. Çin başta olmak üzere virüsün etkisi altına giren ülkelerle seyahatlerin durdurulma kararının hızla alınması, havaalanları ve sınır geçişlerinde kontrollerin artırılması virüsün ülkemize daha erken bulaşmasını önledi” dedi.

BÜYÜKŞEHİR, ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR

Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de bu konudaki çalışmalarına dikkat çekti. Tehlike daha yaklaşmadan dezenfektan çalışmalarının başlaması ve bu konuda ilaç stoğunun yapılmış olmasının önemini belirten Ellibeş, şunları söyledi: “Çayırova’dan Kandıra’ya kadar toplu ulaşım araçları, duraklar ve vatandaşlarımızın ortak kullanımındaki kapalı alanlar ilaçlandı. En önemlisi virüse karşı korunma yolları sürekli vatandaşlarımızla paylaşılıp, uyarılar yapıldı”.

İHBAR HATTI KURULDU

“Son olarak borcu yüzünden kimsenin suyunun kesilmeyecek olması önemli bir karardı. Bununla birlikte ilçe belediyelerimiz de bu çalışmalara destek veriyor. Özel çalışmalar gerçekleştirerek halkımızı bu tehlikeden korumaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın panik yapmadan hijyen kurallarına uyması gerekir. Bu salgını birilerinin fırsata çevirmesi virüsten daha tehlikeli bir sorun olur. Fazladan kazanılacak 3-5 lira, insan sağlığından daha önemli değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Koronavirüs nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk gibi durumlar için VİMER 189 ihbar hattını kurmuştu. Şimdi de 7 gün 24 saat hizmet verecek, görüntü paylaşabileceğiniz 0552 189 0 189 WhatsApp İhbar Hattını açtı. Vatandaşlarımız fırsatçıları bu hatta ihbar edebilir”.