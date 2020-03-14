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CHP Kadın Kongresi’nde mavi fular ağırlığı

CHP 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’nde başta mevcut Başkan ve aday Songül Kaya olmak üzere çok sayıda partilinin Kaya’nın listesinin rengi olan mavi fular taktığı görüldü.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından sıra 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne geldi. Mevcut Başkan Songül Kaya ve eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen’in yarıştığı, KYÖD’de gerçekleştirilen kongre henüz başlamadı.

Songül Kaya’nın listesinin mavi, Sevim Özen’in listesinin beyaz olduğu kongrede başta İl Kadın Kolları Başkan Adayı Songül Kaya olmak üzere kapıda karşılayan, ilçelerden gelenlerden imza alan kişilerin yanı sıra çok sayıda partilinin mavi fular taktığı görüldü.

Bugün 12:08 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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