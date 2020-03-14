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CHP Kadın Kongresi’nde mavi fular ağırlığı

CHP 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’nde başta mevcut Başkan ve aday Songül Kaya olmak üzere çok sayıda partilinin Kaya’nın listesinin rengi olan mavi fular taktığı görüldü.