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CHP’liler corona virüsü çok da umursamadı

AKP ve Saadet Partisi ilçe ve il kongrelerini ertelerken bugün gerçekleştirilen CHP 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne giden partililer birbirlerinin ellerini sıkmaya ve sarılmaya devam etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz gün ülkemize giriş yaptığı duyurulan corona virüsü ile ilgili alınan tedbirler kapsamında birçok etkinlik iptal edilirken, AKP ve Saadet Partisi de ilçe ve il kongrelerini ileri bir tarihe erteledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise herhangi bir ertelemeye gitmeyerek bugün KYÖD’de 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ni gerçekleştiriyor.

Bakanlık tarafından yapılan uyarılarda mesafenin korunması, el sıkışılmaması gibi uyarılarda bulunulurken CHP’lilerin bu uyarılara kulak asmadığı görüldü. Partililerin büyük çoğunluğu birbirlerinin ellerini sıkmaya ve sarılmaya  devam ederken bazı partililerin ise uzaktan selam verdiği dikkat çekti.

Bugün 12:10 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(2)
01

Ahmet KASIMOĞLU - Kongrede AKP'liler yoksa sorun yok demektir...

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 14 Mart 12:32
02

Mikrrop Savar - @Ahmet KASIMOĞLU 01 nolu yoruma cevabı: demekki mikrop mikroba tesir etmiyormuş önleme gerek duyulmamış

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 13:56

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