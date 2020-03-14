CHP’liler corona virüsü çok da umursamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz gün ülkemize giriş yaptığı duyurulan corona virüsü ile ilgili alınan tedbirler kapsamında birçok etkinlik iptal edilirken, AKP ve Saadet Partisi de ilçe ve il kongrelerini ileri bir tarihe erteledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise herhangi bir ertelemeye gitmeyerek bugün KYÖD’de 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ni gerçekleştiriyor.

Bakanlık tarafından yapılan uyarılarda mesafenin korunması, el sıkışılmaması gibi uyarılarda bulunulurken CHP’lilerin bu uyarılara kulak asmadığı görüldü. Partililerin büyük çoğunluğu birbirlerinin ellerini sıkmaya ve sarılmaya devam ederken bazı partililerin ise uzaktan selam verdiği dikkat çekti.