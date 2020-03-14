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Körfez’de TOKİ konutları için kuralar çekildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Körfez’de yapılacak olan konutlar için hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi, Derince Spor Salonu’nda gerçekleştirildi
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TOKİ tarafından başlatılan “100 Bin Sosyal Konut” projesi kapsamında Kocaeli Körfez’de yapılacak bin beş yüz konutun kura çekimi Derince spor Salonu’nda gerçekleştirildi. TOKİ’den ev sahibi olmak için başvuran binlerce Körfezli’nin kura törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te katıldı, TOKİ Proje Uzmanı Hamdi Özyağcı ile birlikte çekilişleri yerinde takip etti.

KÖRFEZ’E BİN BEŞ YÜZ KONUT

Körfez İlimtepe Mahallesi’nde başlatılacak olan sosyal konut projesine, binlerce Körfez’li başvuru yaptı. Başvurucu sürecinin bitmesiyle birlikte, 13 Mart Cuma günü kura çekimleri gerçekleştirildi.  1050 adet 2+1 ve 450 adet 3+1 konutun sahipleri, çekilen kura töreniyle belirlendi.

BAŞKAN SÖĞÜT HAYIRLI OLSUN TEMENNİLERİNDE BULUNDU

İlimtepe bölgesine yapılacak olan bin beş yüz konut projesi ile ilgili konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ilçemizde hayata geçirilecek sosyal konutların kura çekimleri bugün gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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