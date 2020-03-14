Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:36 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:48 TSİ

Yeni ördüğü duvara yaslanan usta 3. kattan zemine düştü

Derince'de bir inşaatta çalışan işçi, tuğlalarla yeni ördüğü duvara yaslanınca, yıkılan duvarla birlikte 3. kattan zemine düşerek yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, saat 11.00 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Saroğlu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saroğlu Sokak üzerinde bir inşaatta çalışan Remzi K.(50) adlı işçi, binanın çatı katında tuğlalar ile duvar örmeye başladı. Duvarı bitiren Remzi K. bir anlık dalgınlık sonucu yeni ördüğü duvara yaslanınca yıkılan duvar ile birlikte 3. kattan binanın zeminine düştü. Bina zeminindeki tahtalara çarparak yere düşen Remzi K. yaralanırken, durumu gören diğer inşaat işçileri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Remzi K., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşerken zemindeki tahtalara çarpması sonucu ölümcül şekilde yaralanmadığı belirlenen işçinin durumunun ciddi olmadığı olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Bugün 12:36 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kocaeli'de alev alan 3 araç kullanılamaz hale geldi mask
Kocaeli'de alev alan 3 araç kullanılamaz hale geldi
Balık halinde silahlar konuştu! mask
Balık halinde silahlar konuştu!
Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun mask
Sahte ‘borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun
Tersane işçisi intihar etti mask
Tersane işçisi intihar etti
Minibüse binerken düşüp, yaralandı mask
Minibüse binerken düşüp, yaralandı
Halı saha çıkışında bıçaklandı! mask
Halı saha çıkışında bıçaklandı!
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL