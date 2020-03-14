Yeni ördüğü duvara yaslanan usta 3. kattan zemine düştü

Olay, saat 11.00 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Saroğlu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saroğlu Sokak üzerinde bir inşaatta çalışan Remzi K.(50) adlı işçi, binanın çatı katında tuğlalar ile duvar örmeye başladı. Duvarı bitiren Remzi K. bir anlık dalgınlık sonucu yeni ördüğü duvara yaslanınca yıkılan duvar ile birlikte 3. kattan binanın zeminine düştü. Bina zeminindeki tahtalara çarparak yere düşen Remzi K. yaralanırken, durumu gören diğer inşaat işçileri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Remzi K., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşerken zemindeki tahtalara çarpması sonucu ölümcül şekilde yaralanmadığı belirlenen işçinin durumunun ciddi olmadığı olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz