Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü’nde ilaçlama projesinde süreli ve hizmet alımı kapsamında çalışan 65 çalışanı sevindirdi.
KADROYA ALINMA TALİMATI VERİLDİ
İlaçlama projesinde çalışan 65 personel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile görüşme talep etti. Büyükakın, gelen talebi geri çevirmedi ve makamında görüştü. 65 ilaçlama personeli Tahir Büyükakın’dan destek istedi. Büyükakın, bu dileği geri çevirmedi, süreli ve hizmet alımı olarak görev yapan 65 personelin kadroya alınması talimatını verdi.
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Yorumlar
(1 )
Amele - Helâl olsun böyle başkana.isabetli bir karar.nokta atışı.Allah razı olsun.garibi sevindiren,Allah'ı (c.c) sevindirir.
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