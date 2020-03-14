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AVM'lerde coronavirüs kararı! Açılış ve kapanış saatleri değişti...

Alışveriş merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak, dezenfekte çalışması yapılacak.
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Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere toplantı yaptı. Toplantıda salgın sürecine ilişkin alınacak yeni önlemler konuşuldu.  İlk etapta AVM'lerde çalışma süresi kısaltıldı. AVM'lerin saat 12.00 - 20.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. AVM'lerdeki çocuk oyun alanlarının kapatılıp dezenfekte edileceği belirtildi. AVM'ler daha önce 10.00 -22.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" demişti.

-Ulusal basında gündem olan AVM saatleri değişikliği henüz Kocaeli'deki AVM'leri kapsamıyor.

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Yorumlar

(1)
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Joballoone - Avm calisani olarak erken baslayip erken bitmesi daha iyi cunku insanlar virusu anlamiyor akinca avmlere geliyorlar

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