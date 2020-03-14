Yıldızlı: Bize FETÖ’cü diyenler arka bahçelerine baksınlar

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı hakkında yaptığı, “Partinizin İl Başkanlığına mı seçildiniz yoksa Fetö Avukatlığına mı belli değil? Daha koltuğunuza oturur oturmaz şehrinizi düşüneceğinize bu tarz açıklamalar ile kime hoş görünmeye çalışıyorsunuz? İfadelerinde bulunmasının ardından İl Başkanı Harun Yıldızlı CHP İl Kadın Kolları Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

“166 DAKİKADA BİR İNSANIMIZ VEFAT EDİYOR”

Yıldızlı yaptığı açıklamada, “İki gündür il dışında olduğum süre zarfında bizim hakkımızda basında çıkan eleştiriler oldu. İktidar milletvekiline tavsiyelerim var. Kocaeli’nin birçok problemi var. Milletvekilimiz bizi FETÖ ile ilgili suçlamada bulundu. Kendilerinin arka bahçelerine bakmalarını tavsiye ediyorum. Bunlara düşen Kocaeli’de kim FETÖ’cüyse onların peşine düşmeleri. Kocaeli’de her 166 dakikada bir insanımız vefat ediyor, kadın cinayetleri almış başını gidiyor. Bunlarla ilgilenmesini, arada sırada halkın yanına gitmesini rica ediyorum” dedi.