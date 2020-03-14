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Çanakkale şehitleri için koştular

18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Kandıra’da 180 sporcunun katılımıyla koşu yarışı düzenlendi
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18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Kandıra’da düzenlenen Kros Yıldız ve Gençler İlçe Birinciliği yarışmaları, İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal, Garnizon Komutanı Özhan Yurdugüzel, Belediye Başkanı Adnan Turan, Başsavcı Emrah Karakoç, İlçe Protokolü, okul idarecileri ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla 180 sporcunun zevkli mücadeleleriyle tamamlandı. Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

DERECEYE GİREN OKULLAR

YILDIZ KIZLAR:

1. TASVİRE HURŞİT GÜNEŞ O.O

2. EĞERCİLİ NAMIK KEMAL O.O

3. KEFKEN ŞEHİT OĞUZ KIR O.O

4. KEFKEN İMAM HATİP O.O

YILDIZ ERKEKLER:

1. TASVİRE HURŞİT GÜNEŞ O.O

2. KEFKEN ŞEHİT OĞUZ KIR O.O

3. YUNUS EMRE O.O

4. BOZBURUN O. O

GENÇ KIZLAR:

1. AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ

2. KANDIRA MTAL

3. KANDIRA ANADOLU LİSESİ

GENÇ ERKEKLER:

1. KANDIRA ANADOLU İHL

2. KANDIRA MTAL

3. KANDIRA ANADOLU LİSESİ

4. AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ

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