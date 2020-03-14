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Başaran şampiyonluk kupasını aldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, 1.Küme Play-Off’tan Süper Lig’e yükselen Bekirpaşa Başaranspor’a kupalarını verdi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, 1.Küme Play-Off’tan Süper Lig’e yükselen Bekirpaşa Başaranspor’a kupalarını verdi. Kupa törenine KASKF yönetim kurulu üyelerimiz Yalçın Gül, Sabri Yıldız, Hayrullah Serim, KASKF Müdürü Celal Güreşen mahalle muhtarları ve sporseverler katıldı.

 

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