Başaran şampiyonluk kupasını aldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, 1.Küme Play-Off’tan Süper Lig’e yükselen Bekirpaşa Başaranspor’a kupalarını verdi. Kupa törenine KASKF yönetim kurulu üyelerimiz Yalçın Gül, Sabri Yıldız, Hayrullah Serim, KASKF Müdürü Celal Güreşen mahalle muhtarları ve sporseverler katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz