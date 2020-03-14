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Bugün 14:28 TSİ- Spor G: Bugün 14:30 TSİ

Dev Adamlar farklı: 113-75

Basketbol 2.Ligi’nde başarılı sonuçlar elde eden temsilcimiz Büyükşehir Kağıtspor, geçen hafta deplasmanda Bursa temsilcisi Geçitspor’u 76-49 mağlup ederek zirve yarışına devam etmişti.

Ahmet Akay
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Basketbol 2.Ligi’nde başarılı sonuçlar elde eden temsilcimiz Büyükşehir Kağıtspor, geçen hafta deplasmanda Bursa temsilcisi Geçitspor’u 76-49 mağlup ederek zirve yarışına devam etmişti. Önceki akşam seyircisiz oynanan maçta, Atatürk Spor Salonu’nda, alt sıralarda kurtulmak isteyen İstanbul temsilcisi Murat Paşaoğlu’nu konuk eden ekip, bu engeli de kolay aştı.

VİRÜS ÖNLEMİ

 Ülke genelinde Corona Virüsü önlemlerinden dolayı bu karşılaşma taraftarsız oynandı. Salonda protokol adına, Gençlik Hizmetleri Müdür yardımcısı Ziya Ülhak Sarıgül, Engin Yaşar ve Büyükşehir özel kalem müdürü ve Kağıtspor ikinci Başkanı Serhan Çatal, maçı birlikte izledi. İlk çeyreğine iyi başlayan mavi beyazlı temsilcimiz, rakibi karşısında başa baş bir mücadele verdi. İlk bölümü temsilcimiz 31-25 önde kapattı.

İLK YARIYI 58-40 ÖNDE KAPATTI

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci periyodunda, oyun üstünlüğünü iyice eline alan Mavi Beyazlı temsilci, hücumlarda ve üçlük sayılarla rakibi karşısında oldukça etkili bir mücadele verirken, ikinci çeyreği de 58-40 önde kapattı. Maçın üçüncü çeyreğinde oyunda iyice oyun üstünlüğünü eline alan Büyükşehir Kağıtspor, Uğur Dokuyan, Cihan Amasyalı, Barbaros Bozkurt ve Anıl Atamış’ın başarılı performansı ile üçüncü çeyreği de 81-61 önde bitirdi.

UĞUR DOYUKAN 22 SAYI ATTI

Maçın son bölümünde parkede iyice üstünlüğünü eline alan mavi beyazlı temsilcimiz, maçın son bölümünde daha rahat bir mücadele verdi. Maçın sonunda temsilcimiz113-75 kazanarak, galibiyet serisini sürdürdü. Maçın yıldızları Uğur Dokuyan 22, Cihan Amasyalı 14, Barbaros Bozkurt 13 ve Anıl Atamış 18 sayıyla takımlarına en çok katkı veren oyuncular oldu. Ekibimiz, 24. Hafta deplasmanda Ankara temsilcisi Ankara Kayı Gençlikspor’a konuk olacak. N AHMET AKAY

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR: 113-MURAT PAŞAOĞLU: 75

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Hikmet Fen ***, Sabri Gündüz ***, Ahmet Malik Şan ***

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR: Burak Şaşmaz *** (10), Fatih Güraslan **, Barbaros Bozkurt *** (13), Cihan Amasyalı *** (14), Sertay Gürsu ** (7), Ömer Bes *** (10), Efe Erk **, Anıl Atamış *** (18), Bahadır Tarcan ** (3), Cem Han *** (10), Yusuf Poturoğlu ** (6), Uğur Dokuyan **** (22)

MURAT PAŞAOĞLU: Mert İlhan *** (13), Muhammet Tarık Aşık ** (4), Hakan Emiroğlu **, İslam Güven Kurt **, Kerem Akgün *** (17), Mehmet Bektaş Ulus ** (7), Emincan İnan ** (8), Şafak Yurdakulu ** (5), Berke Baran Akçam *** (11), Selahattin Yalçın *** (10)

1.PERİYOD: 31-25, 2.PERİYOD: 58-40, 3.PERİYOD: 81-61, MAÇ SONUCU: 113-75

Bugün 14:28 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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