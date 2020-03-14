Tıpkı profesyonel maçlarda olduğu gibi amatör maçlara da Covid damgasını vurdu. Bugün oynanacak BAL maçlarında da tribünler boş kalacak. 10.Grup’ta 3, 11.Grup’ta iki takımımız, toplam 5 maçta heyecan yaşayacak ama bu heyecan tribünlere yansıyamayacak. 10.Grup’taki takımlarımızdan İlimtepe Kullar İstanbul Atlasspor’u, Gebzespor da İstanbul Beşyüzevler’i konuk edecek. 11.Grup’taki başarılı temsilcimiz Karamürselspor, Bigaspor deplasmanına çıkarken, Başiskele Doğantepe ise Edirnespor’u konuk edecek. Tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak.
Bugün 14:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:31 TSİ
Covid yüzünden BAL da zehir oldu
Tıpkı profesyonel maçlarda olduğu gibi amatör maçlara da Covid damgasını vurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz