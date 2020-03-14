Covid yüzünden BAL da zehir oldu

Tıpkı profesyonel maçlarda olduğu gibi amatör maçlara da Covid damgasını vurdu. Bugün oynanacak BAL maçlarında da tribünler boş kalacak. 10.Grup’ta 3, 11.Grup’ta iki takımımız, toplam 5 maçta heyecan yaşayacak ama bu heyecan tribünlere yansıyamayacak. 10.Grup’taki takımlarımızdan İlimtepe Kullar İstanbul Atlasspor’u, Gebzespor da İstanbul Beşyüzevler’i konuk edecek. 11.Grup’taki başarılı temsilcimiz Karamürselspor, Bigaspor deplasmanına çıkarken, Başiskele Doğantepe ise Edirnespor’u konuk edecek. Tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak.