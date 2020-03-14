Lider Acısu’da hedef galibiyet

2. Amatör Küme Futbol Ligi E Grubu’nda 22 puanla lider olan Acısuspor, 10’ncu maçını bugün, Derbent Stadı’nda 5’nci sırada 7 puanda orta sıra takımı Uzuntarlaspor ile zorlu maçı çıkacak. Derbent Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te oynanacak. Acısu, bu zorlu maçta galibiyet dışında başka sonuç düşünmüyor. Her iki takımın taraftarları da tribüne alınmayacak. Hafta içi takılan Acısu, Uzuntarlaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.