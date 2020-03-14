2. Amatör Küme Futbol Ligi E Grubu’nda 22 puanla lider olan Acısuspor, 10’ncu maçını bugün, Derbent Stadı’nda 5’nci sırada 7 puanda orta sıra takımı Uzuntarlaspor ile zorlu maçı çıkacak. Derbent Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te oynanacak. Acısu, bu zorlu maçta galibiyet dışında başka sonuç düşünmüyor. Her iki takımın taraftarları da tribüne alınmayacak. Hafta içi takılan Acısu, Uzuntarlaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.
Bugün 14:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:32 TSİ
Lider Acısu’da hedef galibiyet
2. Amatör Küme Futbol Ligi E Grubu’nda 22 puanla lider olan Acısuspor, 10’ncu maçını bugün, Derbent Stadı’nda 5’nci sırada 7 puanda orta sıra takımı Uzuntarlaspor ile zorlu maçı çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz