Lider Kadıköy, Hereke’de zor maça çıkacak

2.Küme Futbol Ligi A Grubu’nun başarılı takımı, zirvede büyük avantaj yakalayan Kadıköyspor, hafta için mesaisinde, M.Ali Kağıtçı’da oynadığı zorlu rakibini, 6 puan değerinde galiubiyetle devirerek gücünü gösterdi. Takipçisi 20 puanlı Kirazlıyalıspor’u zor da olsa 2-1 yenen takım, bu galibiyetle puanı 27’ye çıkardı. Bugün zorlu deplasman maçına çıkacak Kocaeli Kadıköyspor, Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda, 4’ncü sırada 18 puanlı Play-Off takımlarından Hereke Gençlik Eğitim Kültürspor ile zorlu maça çıkacak. Karşılaşma 17.45’te başlayacak. Kirazlıyalı maçında kırmızı kart gören Anıl, bu maçta forma giyemeyecek. Lider Kadıköyspor, covid önlemleri çerçevesinde taraftarsız olarak maça gidecek.