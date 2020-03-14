2.Küme Futbol Ligi A Grubu’nun başarılı takımı, zirvede büyük avantaj yakalayan Kadıköyspor, hafta için mesaisinde, M.Ali Kağıtçı’da oynadığı zorlu rakibini, 6 puan değerinde galiubiyetle devirerek gücünü gösterdi. Takipçisi 20 puanlı Kirazlıyalıspor’u zor da olsa 2-1 yenen takım, bu galibiyetle puanı 27’ye çıkardı. Bugün zorlu deplasman maçına çıkacak Kocaeli Kadıköyspor, Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda, 4’ncü sırada 18 puanlı Play-Off takımlarından Hereke Gençlik Eğitim Kültürspor ile zorlu maça çıkacak. Karşılaşma 17.45’te başlayacak. Kirazlıyalı maçında kırmızı kart gören Anıl, bu maçta forma giyemeyecek. Lider Kadıköyspor, covid önlemleri çerçevesinde taraftarsız olarak maça gidecek.
Bugün 14:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:33 TSİ
Lider Kadıköy, Hereke’de zor maça çıkacak
2.Küme Futbol Ligi A Grubu’nun başarılı takımı, zirvede büyük avantaj yakalayan Kadıköyspor, hafta için mesaisinde, M.Ali Kağıtçı’da oynadığı zorlu rakibini, 6 puan değerinde galiubiyetle devirerek gücünü gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz