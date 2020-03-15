Sessiz maçta rakip Alemdağ

Kocaelispor 28. haftada düşme hattında yer alan İstanbul’dan Alemdağspor’u konuk edecek. Koronavirüs önlemleri nedeni ile seyircisiz oynanacak maç Kocaeli Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak
KOCAELİ STADI’NDA BİR İLK
3. Lig 2. Grup’ta oynadığı 26 maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile 61 puan toplayan Kocaelispor, bitime 6 maç kala şampiyonluğa çok yaklaştı. Yeşil Siyahlılar bugün12 deplasman maçında sadece 2 beraberliği bulunan, ateş hattındaki Alemdağspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak olan maçı Gaziantep’ten Mustafa Murat Oğuz yönetecek. Bu karşılaşma Kocaeli Stadı tarihindeki ilk seyircisiz maç olarak tarihteki yerini alacak.
KLASİK KADRO SAHADA
Teknik adam Selahaddin Dinçel’in Erbaa maçında 18 kişilik kadrodan çıkardığı Mesut’u, Alemdağ karşısında 11 rotasyonuna alacağı tahmin ediliyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede Ercüment, savunmada Semih, Erdinç, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Sefa ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Ali Han, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
RAKİPTE 3 ÖNEMLİ EKSİK VAR
Tüm dünyayı etkisi altında alan Koronavirüs’e önlem nedeni ile seyircisiz olarak oynanacak mücadelede hava sıcaklığı 12 derece olacak. Yağışın beklendiği günde zemin ise futbol oynaya elverişli. Alemdağ ekibinde, Erok maçında kırmızı kart gören takımın 3 ası, Oğuzhan Çimen, Enes Çavuş ve Yusuf Demir forma giyemeyecek. Kocaelispor’da ise Ercüment, Gökdeniz ve Talha sarı kart sınırında bulunuyor.
KOCAELİSPOR-ALEMDAĞSPOR
KOCAELİSPOR
ERCÜMENT KAFKASYALI
SEMİH KARADENİZ
ERDİNÇ KARAKAŞ
TAHA BATUHAN YAYIKÇI
KEMAL CAN AYDEMİR
MESUT ÖZDEMİR
SEFA NARİN
ALİ HAN TUNÇER
TALHA MAYHOŞ
BURAK SÜLEYMAN
YAKUP ALKAN
ALEMDAĞSPOR
ENES ÜNAL
ERTUĞRUL USTA
RIDVAN OKUŞ
ERHAN GÖÇ
CEBRAİL SERÇEK
MERT SARI
ALP HUY
ESER YAYLA
ALPER ATAY
FIRAT ARAS
ÇAĞLAR ÖZEL
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz, Mehmet Saldıraner, Niyazi Atakan Ataseven
SAAT: 15.00
HAVA: 12 derece – Yağış bekleniyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz