Sessiz maçta rakip Alemdağ

Kocaelispor 28. haftada düşme hattında yer alan İstanbul’dan Alemdağspor’u konuk edecek. Koronavirüs önlemleri nedeni ile seyircisiz oynanacak maç Kocaeli Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak

KOCAELİ STADI’NDA BİR İLK

3. Lig 2. Grup’ta oynadığı 26 maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile 61 puan toplayan Kocaelispor, bitime 6 maç kala şampiyonluğa çok yaklaştı. Yeşil Siyahlılar bugün12 deplasman maçında sadece 2 beraberliği bulunan, ateş hattındaki Alemdağspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak olan maçı Gaziantep’ten Mustafa Murat Oğuz yönetecek. Bu karşılaşma Kocaeli Stadı tarihindeki ilk seyircisiz maç olarak tarihteki yerini alacak.

KLASİK KADRO SAHADA

Teknik adam Selahaddin Dinçel’in Erbaa maçında 18 kişilik kadrodan çıkardığı Mesut’u, Alemdağ karşısında 11 rotasyonuna alacağı tahmin ediliyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede Ercüment, savunmada Semih, Erdinç, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Sefa ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Ali Han, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

RAKİPTE 3 ÖNEMLİ EKSİK VAR

Tüm dünyayı etkisi altında alan Koronavirüs’e önlem nedeni ile seyircisiz olarak oynanacak mücadelede hava sıcaklığı 12 derece olacak. Yağışın beklendiği günde zemin ise futbol oynaya elverişli. Alemdağ ekibinde, Erok maçında kırmızı kart gören takımın 3 ası, Oğuzhan Çimen, Enes Çavuş ve Yusuf Demir forma giyemeyecek. Kocaelispor’da ise Ercüment, Gökdeniz ve Talha sarı kart sınırında bulunuyor.

KOCAELİSPOR-ALEMDAĞSPOR

KOCAELİSPOR

ERCÜMENT KAFKASYALI

SEMİH KARADENİZ

ERDİNÇ KARAKAŞ

TAHA BATUHAN YAYIKÇI

KEMAL CAN AYDEMİR

MESUT ÖZDEMİR

SEFA NARİN

ALİ HAN TUNÇER

TALHA MAYHOŞ

BURAK SÜLEYMAN

YAKUP ALKAN

ALEMDAĞSPOR

ENES ÜNAL

ERTUĞRUL USTA

RIDVAN OKUŞ

ERHAN GÖÇ

CEBRAİL SERÇEK

MERT SARI

ALP HUY

ESER YAYLA

ALPER ATAY

FIRAT ARAS

ÇAĞLAR ÖZEL

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz, Mehmet Saldıraner, Niyazi Atakan Ataseven

SAAT: 15.00

HAVA: 12 derece – Yağış bekleniyor