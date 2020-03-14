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Kocaeli Güneşspor şampiyon: 6-1

1.Küme U19 Futbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden ve sezon başından beri iyi performans yakalayan Kocaeli Güneşspor, 35 puanla şampiyon oldu.

Ahmet Akay
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1.Küme U19 Futbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden ve sezon başından beri iyi performans yakalayan Kocaeli Güneşspor, 35 puanla şampiyon oldu. Kandıra ile amansız şampiyonluk yarışı son ana kadar sürerken, Kocaeli Güneşspor ipi göğüsledi. Eğer berabere kalsaydı, maçının kazanan Kandıra GB. BLD. şampiyon olacaktı

GÜNEŞSPOR 6-1 KAZANDI

İkinci sırada 34 puanla bulunan Kandıra ekibi kendi maçını kazanırken, Güneşspor’un berabere kalmasını bekledi ancak, Güneş maçı kazanarak şampiyon oldu. Kandıra Stadı’nda oynanan Kandıra GB BLD- İzmit Futbol Kulübü maçı 2-0 sona erdi. Kandıra puanını 37’ye çıkardı, ancak Kocaeli Güneşspor, Kocaeli 1937 Sekaspor ile berabere kalınca, Kandıra galibiyeti yetecekti. Kocaeli Güneşspor maçı tam 6-1 kazanınca, Kandıra için yapılacak hiçbir şey kalmadı.

GRUP MAÇLARI İPTAL

Güneşspor İlimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecekti. Ancak virüs yasağı nedeniyle grup maçları ertelenince, bu heyecan da sona erdi.  Bu arada iddiası olmayan Kocaeli 1937 Sekaspor 11 kişi ile maça çıktı, elinden gelen gayreti gösterdi, maç sonrası şampiyon olan rakibini ise centilmence kutladı.

KOCAELİ 1937 SEKASPOR

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 1-KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 6

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme U19 A)

HAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız ***, Burak Celep ***, Yusuf Öztürk ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Enes **, Güray **, Yasin Abdülakıdal **, Yasin Koca **, Berkay *, Berke *, Baha **, Mücahit *, Melih ***, Gökmen **, Osman Nuri **

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Emre ***, Doğukan Taç Yıldız *** (Altan **), Emirhan Karabela ** (Hüseyin **), Eren ***, Davut ***, Efe ***, Doğukan Tiryaki ***, Okan ***, Feridun *** (Arda ***), Alparslan ***, Oğuzhan ***

GOLLER: Melih DK.90 (Kocaeli 1937 Sekaspor), Eren DK.24, Doğukan Tiryaki DK.32-79, Oğuzhan DK. 45, Alparslan DK.75-88

Bugün 14:38 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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