Bayrampaşa’da saldırıya uğramasına rağmen 1 puanı 1-1 ile koparan Darıca G.B., sahadan zor çıkmıştı. Sarı Yeşilli ekip, bugün de Soma’yı konuk ediyor. Maç 15.00’te başlayacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine gerilim yaşanan Bayrampaşa-Darıca G.B maçında, Sarı-Yeşilli ekibimize karşı yapılan saldırı nefretle kınanmıştı. Bayrampaşalı bazı taraftarlar, Darıcamıza terbiyesizlik yapmış, 90 dakika boyunca ağza alınmayacak küfürler etmiş, bazı Bayrampaşa taraftarları, yedek kulübesinin bulunduğu bölgeye torpiller atarak, Darıca G.B. yöneticisi Uğur Kılıç'ın yaralanmasına sebep olmuştu. Bu maçın yaralarını saran ekip, bugün seyircisiz maçta soma’yı yenmeye çalışacak.
Dün 23:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:44 TSİ
Darıca, Soma’yı konuk ediyor
Bayrampaşa’da saldırıya uğramasına rağmen 1 puanı 1-1 ile koparan Darıca G.B., sahadan zor çıkmıştı. Sarı Yeşilli ekip, bugün de Soma’yı konuk ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz