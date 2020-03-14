Darıca, Soma’yı konuk ediyor

Bayrampaşa’da saldırıya uğramasına rağmen 1 puanı 1-1 ile koparan Darıca G.B., sahadan zor çıkmıştı. Sarı Yeşilli ekip, bugün de Soma’yı konuk ediyor. Maç 15.00’te başlayacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine gerilim yaşanan Bayrampaşa-Darıca G.B maçında, Sarı-Yeşilli ekibimize karşı yapılan saldırı nefretle kınanmıştı. Bayrampaşalı bazı taraftarlar, Darıcamıza terbiyesizlik yapmış, 90 dakika boyunca ağza alınmayacak küfürler etmiş, bazı Bayrampaşa taraftarları, yedek kulübesinin bulunduğu bölgeye torpiller atarak, Darıca G.B. yöneticisi Uğur Kılıç'ın yaralanmasına sebep olmuştu. Bu maçın yaralarını saran ekip, bugün seyircisiz maçta soma’yı yenmeye çalışacak.