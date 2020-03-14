Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:44 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:01 TSİ

İYİ Parti'de listeler askıda

İYİ Parti’de İl Kongresi’nde oy kullanma hakkı bulunan delegelerin listesi bugün askıya çıktı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti’de 22 Mart Pazar günü yapılacak olan 2. Olağan İl Kongresinde oy kullanma hakkı bulunan, yapılan ilçe kongrelerinde seçilen il kongresi delegelerinin listesi bugün parti il binasında askıya çıktı. Listeyi incelemek isteyenler için il delege listesi 16.03.2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar askıda kalacak.

Bugün 14:44 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Türk hekimlerine güvenimiz sonsuz” mask
“Türk hekimlerine güvenimiz sonsuz”
Kaya ve Özen'in listeleri belli oldu mask
Kaya ve Özen'in listeleri belli oldu
CHP Kadın Kongresi’nde mavi fular ağırlığı mask
CHP Kadın Kongresi’nde mavi fular ağırlığı
Genel başkan adayından kongreye çelenk mask
Genel başkan adayından kongreye çelenk
AKP kongreleri ertelendi mask
AKP kongreleri ertelendi
SP’li Türel, CHP Gebze’yi tebrik etti mask
SP’li Türel, CHP Gebze’yi tebrik etti
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama mask
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi! mask
Derince Hastanesi'nde corona virüs şüphesi!
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması mask
Rektör Hülagü’den koronavirüs açıklaması
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük mask
Körfez’de Kırmızı Kocaeli’ye talep büyük
3 çocuk annesi hayatını kaybetti mask
3 çocuk annesi hayatını kaybetti
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi mask
Limoncu Kemal yaşamını yitirdi

GALERİ

Kocaeli güne yoğun sis ile başladı mask
Kocaeli güne yoğun sis ile başladı
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor mask
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor mask
Sabancı’da 4.Sınıflar geleneği sürdürüyor
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı! mask
Çalışmak için Libya'ya gitti, esir alındı!
Erdoğan için termal kameralı önlem mask
Erdoğan için termal kameralı önlem
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi mask
Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL