İYİ Parti'de listeler askıda

İYİ Parti’de 22 Mart Pazar günü yapılacak olan 2. Olağan İl Kongresinde oy kullanma hakkı bulunan, yapılan ilçe kongrelerinde seçilen il kongresi delegelerinin listesi bugün parti il binasında askıya çıktı. Listeyi incelemek isteyenler için il delege listesi 16.03.2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar askıda kalacak.