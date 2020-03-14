İYİ Parti’de 22 Mart Pazar günü yapılacak olan 2. Olağan İl Kongresinde oy kullanma hakkı bulunan, yapılan ilçe kongrelerinde seçilen il kongresi delegelerinin listesi bugün parti il binasında askıya çıktı. Listeyi incelemek isteyenler için il delege listesi 16.03.2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar askıda kalacak.
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İYİ Parti'de listeler askıda
İYİ Parti’de İl Kongresi’nde oy kullanma hakkı bulunan delegelerin listesi bugün askıya çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz