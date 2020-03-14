CHP Kongresi’nde konuşmacılar Katırcıoğlu’nu eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kongre takvimi kapsamında ilçe kadın kolları kongrelerinin tamamlanmasının ardından sıra 14. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne geldi. Mevcut Başkan Songül Kaya ve eski Kadın Kolları Başkanı Sevim Zerrin Özen’in yarıştığı kongre KYÖD’de saat 13.00’de başladı. AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı hakkında yaptığı, “Partinizin İl Başkanlığına mı seçildiniz yoksa Fetö Avukatlığına mı belli değil? Daha koltuğunuza oturur oturmaz şehrinizi düşüneceğinize bu tarz açıklamalar ile kime hoş görünmeye çalışıyorsunuz? İfadelerinde bulunmasının ardından İl Başkanı Harun Yıldızlı CHP İl Kadın Kolları Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

“ARKA BAHÇELERİNE BAKSINLAR”

Yıldızlı yaptığı açıklamada, “İki gündür il dışında olduğum süre zarfında bizim hakkımızda basında çıkan eleştiriler oldu. İktidar milletvekiline tavsiyelerim var. Kocaeli’nin birçok problemi var. Milletvekilimiz bizi FETÖ ile ilgili suçlamada bulundu. Kendilerinin arka bahçelerine bakmalarını tavsiye ediyorum. Bunlara düşen Kocaeli’de kim FETÖ’cüyse onların peşine düşmeleri. Kocaeli’de her 166 dakikada bir insanımız vefat ediyor, kadın cinayetleri almış başını gidiyor. Bunlarla ilgilenmesini, arada sırada halkın yanına gitmesini rica ediyorum” dedi.

“CÜMLELERİNE DİKKAT EDECEKSİN”

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Kocaeli’de seçimlerimizi sürdürdük. İlk seçimde iktidarız. Ona göre bir araya gelerek çalışmalarımızı yapacağız. Başları sıkıştıklarında CHP’yi eleştiriyorlar. Kullandığın cümlelere dikkat edeceksin. Bu salonda Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi var. Eğer gerçekten bu ülkeyi seviyorsan gel Dilovası’ndaki hava kirliliğini konuşalım. Gel Kocaeli’ye kamu yatırımlarından ne hizmet getiririz bunu konuşalım. Bu ülkeyi çok seviyorsan gel hangi kanalda istiyorsan işsizliği, yoksulluğu tartışalım. Gel barışı, kardeşliği konuşalım. Her konuştuğun cümlelere dikkat edeceksin. Etmezsen İzmit’te, İstanbul’da olduğu gibi bu millet sana dersini verir” şeklinde konuştu.

“GİDİYORSUNUZ”

Akar sözlerinin devamında Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun sözlerini eleştirerek, “Sen de Kocaeli milletvekiliyim diyorsan çık da “Ben Kocaeli’nin şu sorununu çözdüm” de. Kocaeli’nin dertleriyle ilgileneceğine benim il başkanıma saldıran, kendi genel başkanını görmeyen, aynı ifadelerle cevap verildiğinde rahatsız olan milletvekiline bir önerim var; taklit etmeyi bırakın gidiyorsunuz. Kimse sizi Kocaeli’de hatırlamayacak. Herkes haddini bilecek. Türkiye’nin her alanda problemi var. Bu 18 yıllık iktidarı manavımıza, komşumuza, alışveriş yaptığımız her esnaf grubuna anlatacağız. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Kadınlarımız son zamanlarda bizim kongrelerimizde konuşmuyor. Konuşun arkadaşlar. Erkeklere bırakmayın bu işi” dedi.